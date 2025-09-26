Addio a Christian, principe della melodia romantica: era lo Julio Iglesias italiano

Nato a Palermo nel 1943, il suo vero nome era Cristiano Gaetano Rossi. Il nome d'arte gli fu suggerito a inizio carriera da Mina, in modo da renderlo più internazionale ed evitare una pericolosa cacofonia. Il calcio e la musica sono le passioni che lo animano fin da bambino (insieme alla sorella si diletta a cantare e per un periodo si esibiscono insieme): la prima lo porterà a diventare un calciatore nelle giovanili del Palermo e poi a Mantova. È un infortunio a costringerlo ad abbandonare e a dedicarsi anima e cuore alla musica. Vince prima il concorso Voci Nuove di Milano (dove la famiglia si era trasferita per seguire il padre), e il suo primo contratto discografico, e poi il Festivalbar 1970 nella sezione giovani con il brano Firmamento.