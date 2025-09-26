Logo Tgcom24
Addio a Christian, quando risposò Dora Moroni in tv

Il cantante si è spento all'età di 82 anni, la sua vita è stata sempre legatissima a quella della celebre valletta di Corrado

26 Set 2025 - 10:47
La storia d'amore tra Christian e Dora Moroni è stata una delle più lunghe dello spettacolo italiano. Il cantante, scomparso all'età di 82 anni a Milano, è stato per tutta la vita legato alla celebre valletta di Corrado con cui ha vissuto una storia d'amore intensa, anche se costellata di alti e bassi.

La loro unione è stata celebrata nel 1986 quando la coppia convolò a nozze: un anno più tardi, dal loro amore è nato il loro unico figlio, Alfredo. Il 1997 è stato l'anno della separazione, ma non solo. Sempre in quell'anno Moroni aveva perso la sorella Mary, che insieme alla madre era stata un punto di riferimento nel recupero dell'incidente stradale in cui rimase coinvolta nel 1978 insieme a Corrado.

Nel 2021, a "Domenica Live", la coppia aveva parlato di un riavvicinamento, tanto da spingerli a decidere di avere delle seconde nozze. Nel programma di Canale 5, si presentarono vestiti in abiti nuziali svelando alcuni retroscena legati al loro matrimonio. Per ricordare Christian, li rivediamo uniti, in questo servizio dell'epoca.

