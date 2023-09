Ariadna Romero è innamorata di Julio Iglesias Jr, figlio di Julio Iglesias e Isabel Preysler.

Sui social da qualche settimana la coppia posta foto insieme tra baci, coccole e passione. In occasione del compleanno della ex di Pierpaolo Pretelli, da cui ha avuto un figlio, Leo, 6 anni, il cantante 50enne ha scritto una dedica romantica: “Auguri alla mia piccola che oggi compie un anno in più! Mi fai felice! Ti amo baby”. Lei ha risposto: “Grazie amore mio per avermi reso così felice! Sei l'uomo più meraviglioso del mondo”.