Rose e fiori, presto d'arancio, come si mormora, tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La coppia sta trascorrendo qualche giorno di vacanza a Maratea, città natale di lui con la sua famiglia... allargata. In un video postato nelle sue storie Instagram Bruno Pretelli, padre dell'ex gieffino infatti viene baciato sulle guance da una parte dalla bella influencer italo-iraniana e dall'altra dall'ex del figlio, Ariadna Romero , madre del nipotino Leonardo. L'armonia familiare sembra regnare sovrana.

Le due ragazze baciano papà Bruno e poi inviano un saluto a Pierpaolo Pretelli che in quel momento di sta esibendo con la sua hit "L'estate più calda".

Leggi Anche Giulia Salemi alla festa di compleanno del figlio di Pretelli

Giulia sembra quindi essere stata ben accettata da tutta la famiglia allargata, Ariadna compresa, con la quale l'influencer dice di avere "un bellissimo rapporto". In quanto alle nozze di cui si mormora sono Giulia e Pierpaolo a smentirle, almeno nell'immediato. Nei giorni scorsi i due fidanzati sono stati invitati al Giffoni Film Festival, e proprio in quell’occasione hanno sottolineato di essere entrambi molto felici e che il loro rapporto è bello così com’è e che per il momento vogliono fare un passo alla volta.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI