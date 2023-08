“Cuoricino mio” risponde Pierpaolo Pretelli alla sua Giulia Salemi in uno scambio social di emoticon dolci e affettuose mentre un filmato li riprende mentre si avvinghiano l’uno all’altra tra toccatine e baci appassionati. Poi arriva una seconda dedica romantica nelle Storie da parte della fidanzata: “Meriti davvero il meglio per l’anima buona e pure che sei” scrive.

La festa a Capri

Pierpaolo Pretelli ha scelto di festeggiare con Giulia Salemi a Capri i suoi primi 33 anni. Per il party l’ex velino ha prenotato in un locale tipico dell’isola con musica e divertimento assicurato per tutti improvvisando canzoni e ritornelli e soprattutto tante risate. “Quante cose sono successe in questo ultimo anno, quanti momenti bellissimi e altri magari meno belli, ma quanti obiettivi raggiunti e quanti altri sogni sto cercando di realizzare. Non so cosa succederà durante il mio percorso, ma una cosa è certa: ne è valsa la pena per ogni momento vissuto, e vorrei vivere al massimo il presente! – ha scritto sui social Pretelli - Grazie a tutti per gli auguri, per l’amore ed il sostegno che mi dimostrate ogni giorno… che non è scontato. Vi voglio bene Pier”.