"Tanto amore, tantissime risate (solo chi ha visto le nostre storie può capire) e tanto cibo e tanto sonno. Per sempre nel cuore questi giorni, molto grata" ha scritto Giulia Salemi postando le immagini da St. Tropez. In bikini si lascia fotografare sensuale in riva al mare, mentre sfoggia un fisico strepitoso. Pierpaolo Pretelli è pazzo di lei e gli scatti di coppia la dicono lunga sul loro sentimento.

Una bella famiglia allargata

A maggio Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono stati insieme a Miami, dove si è trasferita Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo e mamma del loro bambino, Leonardo. I due ex hanno mantenuto ottimi rapporti per il bene del bimbo e anche Giulia è in sintonia con Ariadna. I Prelemi ad allargare la famiglia ci hanno già pensato, ma per ora si sono limitati ad accogliere in casa Prince Valiant, un cucciolo di spitz di Pomerania. E un figlio? "Ci piacerebbe, magari tra qualche mese" aveva dichiarato l'opinionista del "Grande Fratello Vip" al settimanale Chi. Da quelle parole è passato quasi un anno e chissà che non sia arrivato il momento giusto...