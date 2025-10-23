"Corteggiare con messaggi e chiamate pressanti e indiscreti" è reato di molestie

Diversa è stata la risposta della Corte di Cassazione, secondo cui la condotta dell'uomo è stata "ispirata da biasimevole motivo" e caratterizzata da "petulanza". Il condannato, infatti, è stato "pressante e indiscreto", commettendo "un'intromissione inopportuna nella altrui sfera di libertà". L'uomo, secondo i giudici, ha quindi agito con dolo. Anche sul dato temporale la Corte è stata chiara: è "irrilevante" se l'alterazione psichica di una persona sia stata "durevole o momentanea". Ritenuto "irrilevante", infine, il mancato blocco dei messaggi da parte della vittima: "La possibilità di interrompere l'azione perturbatrice non può che sorgere dopo che la molestia si è già realizzata".