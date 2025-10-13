Faneto, l'ex fidanzata denuncia il rapper per violenze | I messaggi shock: "Ricordati che morirai, ma prima andrai con tutti i miei amici"

La giovane ha pubblicato sui social le foto dei lividi. Il cantante 21enne, il cui vero nome è Valentin Antonio Segura, è stato aggredito da un gruppo di altri rapper a Milano
Il rapper Faneto, nome d'arte di Valentin Antonio Segura, è stato denunciato dalla sua ex fidanzata Alessandra di minacce, violenze e stalking. La ragazza ha pubblicato sui social le foto dei lividi delle presunte violenze e i messaggi shock da parte del 21enne. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla vicenda. "Le storie le ho messe perché nessuna donna deve passare ciò che ho passato io. L'ho coperto per mesi ma dopo continue minacce, anche dopo averlo lasciato e denunciato", ha scritto la giovane in un post. "È il momento di far valere la mia voce come quella di tante altre donne che hanno ancora paura di ratti del genere".
Faneto non ha replicato, ma dopo le dieci "storie" pubblicate dalla ex su Instagram ha chiuso i suoi profili social. La sua casa discografica, la Trenches Records, ha diffuso un post in cui si dissocia "da ogni tipo di violenza sulle donne", annunciando poi che "il ricavo delle edizioni di Faneto saranno tutte donate ad associazioni contro la violenza sulle donne".
La ragazza ha diffuso foto e video con segni di lividi sul corpo e ha mostrato messaggi intimidatori in cui il rapper le scriveva: "Ricordati che morirai, ma prima sarai sc***ta da tutti i miei amici". E ancora: "Non vali nulla, sei una merda. Se farai girare il video sul web ti sgozzerò di persona. E se non ti farai trovare, me la prenderò con i tuoi".
La denuncia della ragazza per minacce e violenze è stata depositata mesi fa presso la polizia. Nelle storie di Instagram, Alessandra ha mostrato i lividi accanto agli occhi e sul viso, accompagnando le foto con didascalie varie. In una di queste, Faneto è stato accusato di aver provocato anche la morte del cane della ragazza in un incidente stradale. In un video postato in passato da Alessandra, si vede lei chiusa in bagno mentre l'ex fidanzato sbatteva violentemente pugni e calci contro la porta e urlava.
Nei giorni scorsi Faneto ha partecipato a un Dj Set a Vicenza senza proferire parola sulle accuse mosse dall'ex fidanzata. Domenica alcuni rapper hanno voluto esprimere solidarietà alla giovane, mentre altri hanno pubblicato un video in cui hanno intercettato Faneto nella Zona 4 di Milano, picchiandolo fino a farlo scappare. Alcuni sostengono che il 21enne sia stato aggredito da amici della sua ex.
Al secolo Valentin Antonio Segura, Faneto è nato a Milano nel 2004 e ha origini dominicane. Il successo lo ha raggiunto con il singolo "Lamelo" e nel 2024 ha pubblicato il suo album di debutto "No pressure, no diamonds". A dicembre 2024 contava oltre 36 milioni di stream totali e 600mila ascolti mensili su Spotify.