Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
SUI SOCIAL MESSAGGI SHOCK

Faneto, l'ex fidanzata denuncia il rapper per violenze | I messaggi shock: "Ricordati che morirai, ma prima andrai con tutti i miei amici"

La giovane ha pubblicato sui social le foto dei lividi. Il cantante 21enne, il cui vero nome è Valentin Antonio Segura, è stato aggredito da un gruppo di altri rapper a Milano

13 Ott 2025 - 12:45
© Tgcom24

© Tgcom24

Il rapper Faneto, nome d'arte di Valentin Antonio Segura, è stato denunciato dalla sua ex fidanzata Alessandra di minacce, violenze e stalking. La ragazza ha pubblicato sui social le foto dei lividi delle presunte violenze e i messaggi shock da parte del 21enne. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla vicenda. "Le storie le ho messe perché nessuna donna deve passare ciò che ho passato io. L'ho coperto per mesi ma dopo continue minacce, anche dopo averlo lasciato e denunciato", ha scritto la giovane in un post. "È il momento di far valere la mia voce come quella di tante altre donne che hanno ancora paura di ratti del genere".

Faneto non ha replicato, ma dopo le dieci "storie" pubblicate dalla ex su Instagram ha chiuso i suoi profili social. La sua casa discografica, la Trenches Records, ha diffuso un post in cui si dissocia "da ogni tipo di violenza sulle donne", annunciando poi che "il ricavo delle edizioni di Faneto saranno tutte donate ad associazioni contro la violenza sulle donne".

Leggi anche

Psy, il cantante di "Gangnam Style" sotto inchiesta per abuso di farmaci psicotropi

Scarcerato il trapper Baby Gang, "ai domiciliari per curarsi"

I messaggi shock di Faneto all'ex fidanzata

 La ragazza ha diffuso foto e video con segni di lividi sul corpo e ha mostrato messaggi intimidatori in cui il rapper le scriveva: "Ricordati che morirai, ma prima sarai sc***ta da tutti i miei amici". E ancora: "Non vali nulla, sei una merda. Se farai girare il video sul web ti sgozzerò di persona. E se non ti farai trovare, me la prenderò con i tuoi".

Le accuse dell'ex fidanzata di Faneto

 La denuncia della ragazza per minacce e violenze è stata depositata mesi fa presso la polizia. Nelle storie di Instagram, Alessandra ha mostrato i lividi accanto agli occhi e sul viso, accompagnando le foto con didascalie varie. In una di queste, Faneto è stato accusato di aver provocato anche la morte del cane della ragazza in un incidente stradale. In un video postato in passato da Alessandra, si vede lei chiusa in bagno mentre l'ex fidanzato sbatteva violentemente pugni e calci contro la porta e urlava.

Faneto picchiato da altri rapper

 Nei giorni scorsi Faneto ha partecipato a un Dj Set a Vicenza senza proferire parola sulle accuse mosse dall'ex fidanzata. Domenica alcuni rapper hanno voluto esprimere solidarietà alla giovane, mentre altri hanno pubblicato un video in cui hanno intercettato Faneto nella Zona 4 di Milano, picchiandolo fino a farlo scappare. Alcuni sostengono che il 21enne sia stato aggredito da amici della sua ex.

Chi è Faneto

 Al secolo Valentin Antonio Segura, Faneto è nato a Milano nel 2004 e ha origini dominicane. Il successo lo ha raggiunto con il singolo "Lamelo" e nel 2024 ha pubblicato il suo album di debutto "No pressure, no diamonds". A dicembre 2024 contava oltre 36 milioni di stream totali e 600mila ascolti mensili su Spotify.

Ti potrebbe interessare

milano

Sullo stesso tema