Faneto, l'ex fidanzata denuncia il rapper per violenze | I messaggi shock: "Ricordati che morirai, ma prima andrai con tutti i miei amici"

Il rapper Faneto, nome d'arte di Valentin Antonio Segura, è stato denunciato dalla sua ex fidanzata Alessandra di minacce, violenze e stalking. La ragazza ha pubblicato sui social le foto dei lividi delle presunte violenze e i messaggi shock da parte del 21enne. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla vicenda. "Le storie le ho messe perché nessuna donna deve passare ciò che ho passato io. L'ho coperto per mesi ma dopo continue minacce, anche dopo averlo lasciato e denunciato", ha scritto la giovane in un post. "È il momento di far valere la mia voce come quella di tante altre donne che hanno ancora paura di ratti del genere".