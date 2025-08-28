Il medico di Psy ha negato le accuse, sostenendo che il cantante è stato seguito a distanza. L'agenzia di Psy, P Nation, ha diffuso un comunicato in cui ha ammesso che è stato un errore e una negligenza ricevere pillole per dormire tramite terzi. "Psy soffre di un disturbo cronico del sonno e assume farmaci ipnotici prescritti dal suo medico - ha dichiarato l'agenzia - Ma non vi è stata alcuna prescrizione per interposta persona, anche se in alcuni casi terze persone hanno ritirato i farmaci per suo conto".