Spettacolo
Indaga la polizia di Seoul

Psy, il cantante di "Gangnam Style" sotto inchiesta per abuso di farmaci psicotropi

Il rapper sudcoreano è accusato di aver violato la legge ricevendo farmaci come Xanax e Stilnox con prescrizione tramite terze persone, senza visite in presenza

28 Ago 2025 - 09:12
© Instagram

© Instagram

Il rapper sudcoreano Psy, che ha sfondato in tutto il mondo con il brano "Gangnam Style", è sotto inchiesta con l'accusa di aver violato la legge sanitaria ricevendo farmaci psicotropi con prescrizione tramite terze persone, senza visite ospedaliere in presenza. La polizia di Seodaemun, a Seoul, sta indagando sull'artista, Park Jae-sang, e su un medico di un ospedale universitario.

Le accuse

 Psy è accusato di aver ottenuto prescrizioni per i farmaci psicotropi Xanax e Stilnox da un ospedale universitario di Seoul senza visite di persona dal 2022 e di aver fatto ritirare i medicinali dal suo manager o da altre persone per conto suo. La polizia sarebbe stata allertata da una segnalazione e di recente ha perquisito l'ospedale universitario per acquisire la documentazione medica.

Cosa dice la legge

 La legge vieta le prescrizioni per interposta persona. Xanax e Stilnox sono farmaci psicotropi usati per trattare disturbi del sonno, ansia e depressione. Sono noti per l'alto rischio di dipendenza e assuefazione, motivo per cui la regola è la prescrizione solo dopo visita diretta con il paziente.

Negate le accuse

 Il medico di Psy ha negato le accuse, sostenendo che il cantante è stato seguito a distanza. L'agenzia di Psy, P Nation, ha diffuso un comunicato in cui ha ammesso che è stato un errore e una negligenza ricevere pillole per dormire tramite terzi. "Psy soffre di un disturbo cronico del sonno e assume farmaci ipnotici prescritti dal suo medico - ha dichiarato l'agenzia - Ma non vi è stata alcuna prescrizione per interposta persona, anche se in alcuni casi terze persone hanno ritirato i farmaci per suo conto".

