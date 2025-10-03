Sean "Diddy" Combs condannato a oltre quattro anni di carcere

In questo caso, Sean "Diddy" Combs avrebbe presto riacquistato la libertà, essendo detenuto nel centro di detenzione di Brooklyn da settembre 2024, per 12 mesi. Il giudice ha infine optato per una pena più lieve rispetto a quella richiesta dai procuratori federali. "Ha abusato del suo potere e del suo controllo sulle donne che affermava di amare", ha dichiarato il giudice Subramanian pochi istanti prima di emettere il verdetto. "Le ha abusate fisicamente, emotivamente e psicologicamente".