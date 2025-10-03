Logo Tgcom24
LETTA LA SENTENZA

Sean "Diddy" Combs condannato a oltre quattro anni di carcere

Il rapper e produttore era stato riconosciuto colpevole a luglio di due capi d'imputazione per trasporto di persone a fini di prostituzione

03 Ott 2025 - 23:58
© afp

Sean "Diddy" Combs è stato condannato a 50 mesi, poco più di quattro anni, di carcere dopo essere stato riconosciuto colpevole a luglio di due capi d'imputazione per trasporto di persone a fini di prostituzione. Il rapper e produttore 55enne rischiava fino a 20 anni di carcere: 10 anni per ogni condanna per "trasporto a scopo di prostituzione" (le pene sono cumulative negli Stati Uniti). Gli avvocati della difesa avevano proposto una pena lieve di 14 mesi di carcere, seguita dalla libertà vigilata e da trattamenti terapeutici.

Sean "Diddy" Combs dichiarato "non colpevole" per traffico sessuale | Rimarrà in carcere fino alla sentenza

Processo Sean "Diddy" Combs, Cassie racconta: "Mi ha violentata, picchiata e minacciato di pubblicare i miei video porno"

In questo caso, Sean "Diddy" Combs avrebbe presto riacquistato la libertà, essendo detenuto nel centro di detenzione di Brooklyn da settembre 2024, per 12 mesi. Il giudice ha infine optato per una pena più lieve rispetto a quella richiesta dai procuratori federali. "Ha abusato del suo potere e del suo controllo sulle donne che affermava di amare", ha dichiarato il giudice Subramanian pochi istanti prima di emettere il verdetto. "Le ha abusate fisicamente, emotivamente e psicologicamente".

