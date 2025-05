Parlando in aula a Manhattan durante il secondo giorno del processo federale per traffico sessuale a carico di Combs, Cassie ha affermato che l'uomo si sarebbe introdotto con la forza nel suo appartamento di Los Angeles e l'avrebbe violentata sul pavimento del soggiorno dopo che lei aveva dichiarato di voler rompere con lui. Cassie ha anche affermato di non sentirsi in grado di rifiutare le richieste di Combs di avere "centinaia" di incontri con prostitute (che lui guardava e controllava per ore, persino giorni)- perché l'avrebbe fatta "sembrare una sgualdrina" se avesse reso pubblici i video. "Temevo per la mia carriera. Temevo per la mia famiglia. È semplicemente imbarazzante. È orribile e disgustoso. Nessuno dovrebbe fare una cosa del genere a nessuno", ha detto Cassie, il cui nome legale è Casandra Ventura.