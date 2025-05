Si apre il processo contro Sean "Diddy" Combs con la selezione della giuria

Una tuta arancione invece del tappeto rosso. Il processo comincia nel giorno del Met Gala, la festa dell'anno per vip di New York e Hollywood a cui per anni Combs è stato invitato. Gli opening statement della procura e dei difensori sono in programma il 12 maggio e l'intero procedimento potrebbe durare otto settimane. Tra le testimonianze è attesissima quella di Casandra Ventura, l'ex partner di Combs. La cantante r&b nota con il nome di Cassie è stata la prima a denunciarlo nel novembre 2023 ma poi, a sorpresa, dopo 24 ore aveva ritirato la causa in cambio di un compenso rimasto segreto. La testimonianza della donna potrebbe imperniarsi su un video diffuso in seguito dalla Cnn, in cui si vede Combs, ripreso dalle telecamere della sorveglianza, che la picchia nel corridoio di un albergo.