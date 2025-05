Sean "Diddy" Combs in aula, le testimonianze shock: "Ha fatto penzolare una donna dal balcone"

Il caso è esploso nel novembre 2023 dopo la denuncia dell'ex fidanzata Cassie Ventura, 38 anni, che deporrà, incinta del terzo figlio, e che ha mostrato una serie di sms e video dei famigerati festini a luci rosse e di una aggressione ai suoi danni da parte di Combs, filmato mentre a picchia selvaggiamente con calci e pugni nel corridoio di un hotel di Los Angeles nel 2016.

Il video è stato trasmesso per la prima volta dalla CNN lo scorso maggio ed è stato mostrato integralmente al processo.

Secondo l'accusa il musicista avrebbe infatti "aggredito ferocemente" le donne che si opponevano a partecipare ai suoi festini a sfondo sessuale o che lo contrariavano in qualche modo, come riferito ai giurati.

I pubblici ministeri hanno riferito, tra gli altri uno dei più "raccapriccianti" momenti vissuti dalla Ventura, che avrebbe raccontato di essersi "sentita come se stesse soffocando", quando Combs avrebbe costretto una escort a urinarle in bocca durante un "Freak-Off". La Johnson ha anche raccontato alla corte un episodio in cui il rapper era "a caccia" della fidanzata perché quest'ultima frequentava un altro uomo. "Quando finalmente l'ha trovata, ha fatto quello che aveva già fatto innumerevoli volte: l'ha picchiata brutalmente. Le ha dato calci alla schiena e l'ha sbattuta in giro come una bambola di pezza. Tutta quella violenza, però, non è bastata".

L'imputato doveva assicurarsi di avere il controllo su Cassie, quindi l'ha minacciata, dicendole che che se lo avesse sfidato di nuovo, avrebbe diffuso pubblicamente il video di lei che faceva sesso con un escort.