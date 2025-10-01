Scarcerato il trapper Baby Gang, "ai domiciliari per curarsi"

Il cantante, arrestato l'11 settembre per detenzione di una pistola clandestina, va in una comunità terapeutica, nel Milanese
Baby Gang, arrestato l'11 settembre per detenzione di una pistola clandestina, esce dal carcere. Il trapper va ai domiciliari, con braccialetto elettronico, in una comunità terapeutica, nel Milanese, per un percorso di "disintossicazione". Lo ha deciso il gip di Milano, accogliendo l'istanza dell'avvocato di Baby Gang e ritenendo attenuate le esigenze cautelari che avevano giustificato la custodia cautelare in carcere per il cantante, all'anagrafe Zaccaria Mouhib.
Il 24enne era finito in carcere ancora una volta dopo che i carabinieri, in un'inchiesta più ampia della Procura di Lecco, avevano trovato una semiautomatica con matricola abrasa dentro un porta tovaglioli in una camera d'albergo a Milano, dove dormiva dopo essersi esibito al concerto di Emis Killa. Nel frattempo, a Calolziocorte, nel Lecchese, a casa sua erano state recuperate altre due pistole.
L'inchiesta era partita dal ritrovamento di un mitragliatore AK47, riconducibile a componenti della famiglia Hetem (poi arrestati), utilizzato "durante le riprese di alcuni video" di Baby Gang e dell'amico Simba La Rue. "Ho paura di essere derubato, perché indosso sempre una collana dal valore di più di 200mila euro" aveva spiegato il trapper dopo l'arresto per giustificare la detenzione della pistola.
La difesa del trapper ha prodotto documenti che attestano "lo stato di tossicodipendenza" per assunzione di cannabis e alcol. La "Asst della Regione Lombardia" lo ha "preso in carico" per un percorso presso una comunità che si è dichiarata disponibile. Per la Procura, invece, doveva rimanere in carcere, avendo più volte violato la misura di sorveglianza speciale a cui è sottoposto.
Baby Gang dovrà rispettare le regole, non potrà tenere e usare telefoni e altri dispositivi e di conseguenza i social e potrà vedere solo i familiari e la sua compagna. E se commetterà violazioni, scrive la gip, tornerà in carcere. L'avvocato nell'istanza ha evidenziato "la ferma volontà" del cantante "di intraprendere un percorso terapeutico per guarire dalle proprie patologie" che sono "spinta propulsiva" per gli illeciti.
