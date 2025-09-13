Milano, il gip: il trapper Baby Gang deve restare in carcere

Disposta la custodia cautelare nel carcere di San Vittore. Il 24enne era stato trovato con una pistola clandestina con matricola abrasa
© Ansa
Il gip di Milano Fiammetta Modica ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per il trapper Baby Gang, finito a San Vittore dopo essere stato trovato con una pistola clandestina con matricola abrasa. La perquisizione era stata disposta dalla Procura di Lecco, nell'ambito di una più ampia indagine su armi e droga.
Il trapper 24enne, difeso dal legale Niccolò Vecchioni, è accusato di detenzione di arma clandestina e ricettazione. Interrogato dalla gip venerdì mattina, ha risposto a tutte le domande.
