Milano, il gip: il trapper Baby Gang deve restare in carcere

Il gip di Milano Fiammetta Modica ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per il trapper Baby Gang, finito a San Vittore dopo essere stato trovato con una pistola clandestina con matricola abrasa. La perquisizione era stata disposta dalla Procura di Lecco, nell'ambito di una più ampia indagine su armi e droga.