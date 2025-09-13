Logo Tgcom24
CONVALIDA DELL'ARRESTO

Milano, il gip: il trapper Baby Gang deve restare in carcere

Disposta la custodia cautelare nel carcere di San Vittore. Il 24enne era stato trovato con una pistola clandestina con matricola abrasa

13 Set 2025 - 12:54
© Ansa

© Ansa

Il gip di Milano Fiammetta Modica ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per il trapper Baby Gang, finito a San Vittore dopo essere stato trovato con una pistola clandestina con matricola abrasa. La perquisizione era stata disposta dalla Procura di Lecco, nell'ambito di una più ampia indagine su armi e droga.

Il trapper 24enne, difeso dal legale Niccolò Vecchioni, è accusato di detenzione di arma clandestina e ricettazione. Interrogato dalla gip venerdì mattina, ha risposto a tutte le domande.

