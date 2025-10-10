"Torna da me o mando un nostro video intimo a nostro figlio": 34enne arrestato a Napoli

Un 34enne è stato arrestato dai carabinieri a Napoli con l'accusa di stalking nei confronti della moglie. Per convincerla a tornare da lui dopo tradimenti, allontanamenti e riappacificazioni, l'aveva minacciata di "mandare un nostro video intimo a nostro figlio". E mentre era in caserma a denunciare le persecuzioni, l'uomo stava devastando casa. All'arrivo dei militari, sono così scattate le manette.