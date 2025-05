Ravenna, stalking sulle ex: due uomini agli arresti domiciliari

Un 34enne e un 32enne sono stati posti agli arresti domiciliari (in attesa dell'udienza di convalida) a Lavezzola, nel Ravennate, con l'accusa di stalking sulle due ex. L'intervento dei militari è scattato a seguito della richiesta di aiuto delle due donne. La prima vicenda è arrivata sui tavoli dell'Arma quando la mattina del 21 maggio una ragazza si è presentata in caserma per sporgere denuncia contro l'ex fidanzato il quale, a suo dire, la molestava e minacciava con messaggi WhatsApp e vocali. Il racconto della vittima ha permesso di ricostruire anche altri episodi del recente passato. Venerdì notte i carabinieri sono quindi intervenuti all'abitazione di un'altra giovane ragazza che stava ricevendo sul cellulare messaggi, audio e video di minacce e insulti dall'ex compagno. La successiva denuncia della vittima ha permesso, anche in questo caso, di ricostruire altri episodi degli ultimi due anni. Per i due il Tribunale di Ravenna ha infine applicato il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalle persone offese con applicazione del braccialetto elettronico.