"Un colpo per ogni like", donna picchiata dal compagno per una foto postata su Instagram

Sottoposta ad un pestaggio dopo avere ricevuto apprezzamenti per una foto con alcuni amici postata sui social. Vittima una donna picchiata dal compagno che la notte tra il 12 e il 13 giugno era entrato da una finestra dell'abitazione. Una spedizione punitiva, "un colpo per ogni like" avuto per lo scatto, come le ha detto l'uomo mentre infieriva su di lei.