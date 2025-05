VIVA PER MIRACOLO Padova, aggredisce la moglie e la avvolge nel tappeto credendola morta: in cella per tentato omicidio

L'uomo ha cercato di strangolare la donna, salvata dal 118 e dai carabinieri. In ospedale in gravi condizioni, non sarebbe in pericolo di vita. Da anni subiva botte e umiliazioni. L'ipotesi del rapporto sessuale rifiutato