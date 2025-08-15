Dall'aumento degli ammonimenti per stalking al calo della criminalità: il dossier del Viminale

Nei primi sette mesi e mezzo del 2025, gli sbarchi sono stati 38.568, in lieve aumento (+2,1%) rispetto ai 37.756 dello stesso periodo del 2024. Parallelamente, le partenze bloccate da Libia e Tunisia ammontano a oltre 40mila. I rimpatri sono cresciuti del 12,1%, passando da 3.088 a 3.463, mentre le richieste di asilo sono diminuite del 22%, con un netto aumento (+58,3%) dei provvedimenti di diniego.



Lotta al terrorismo internazionale L’attività di prevenzione e contrasto al terrorismo internazionale segna un’intensificazione rispetto allo scorso anno. Dal 1° gennaio al 31 luglio 2025, sono stati arrestati 20 estremisti, contro i 13 del 2024, con un incremento del 53,8%. Raddoppiato anche il numero dei minorenni fermati per reati legati all’estremismo, passati da 3 a 6. Il monitoraggio dei foreign fighters da parte del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo riguarda oggi 154 soggetti, cinque in più rispetto allo scorso anno. Dal 2022 a oggi, sono stati 203 i radicalizzati espulsi per motivi di sicurezza nazionale.