Studentessa molestata dopo colloquio di lavoro: arrestato uomo a Lecce

La giovane aveva messo un annuncio su Facebook ed è stata contattata dal suo aguzzino. L’uomo è accusato di violenza sessuale e lesioni aggravate
Un uomo di 54 anni, residente nella provincia di Lecce, è stato arrestato dagli agenti della Divisione Anticrimine e del Commissariato di Monopoli. Le accuse nei suoi confronti sono di violenza sessuale e lesioni personali aggravate ai danni di una studentessa universitaria di 20 anni originaria della provincia di Bari. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la giovane aveva pubblicato su una pagina Facebook un annuncio per cercare un impiego. All'inserzione ha risposto il 54enne, proponendole un lavoro come addetta alle pulizie nel suo appartamento e offrendosi di accompagnarla personalmente sul posto con la propria auto.
La ragazza, fidandosi dell'offerta, ha accettato di incontrarlo a Lecce. L'uomo l'ha portata nel suo appartamento, risultato poi un monolocale senza finestre. Dopo un breve colloquio, durante il quale avrebbe rivolto alla studentessa commenti e allusioni personali sulla sua bellezza, l'uomo l'avrebbe toccata contro la sua volontà. Sconvolta, la giovane è stata riaccompagnata a casa. Poche ore dopo si è recata al pronto soccorso dell'ospedale di Lecce per sottoporsi a visita medica e ha denunciato l'accaduto alla Polizia. Gli agenti hanno subito attivato la procedura prevista dal Codice Rosso, individuando in breve tempo il presunto responsabile della violenza. Durante la perquisizione domiciliare, gli investigatori hanno sequestrato vari telefoni cellulari, tablet e un paio di manette di libera vendita trovati nell'abitazione dell'indagato. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti.