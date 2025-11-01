Studentessa molestata dopo colloquio di lavoro: arrestato uomo a Lecce

La ragazza, fidandosi dell'offerta, ha accettato di incontrarlo a Lecce. L'uomo l'ha portata nel suo appartamento, risultato poi un monolocale senza finestre. Dopo un breve colloquio, durante il quale avrebbe rivolto alla studentessa commenti e allusioni personali sulla sua bellezza, l'uomo l'avrebbe toccata contro la sua volontà. Sconvolta, la giovane è stata riaccompagnata a casa. Poche ore dopo si è recata al pronto soccorso dell'ospedale di Lecce per sottoporsi a visita medica e ha denunciato l'accaduto alla Polizia. Gli agenti hanno subito attivato la procedura prevista dal Codice Rosso, individuando in breve tempo il presunto responsabile della violenza. Durante la perquisizione domiciliare, gli investigatori hanno sequestrato vari telefoni cellulari, tablet e un paio di manette di libera vendita trovati nell'abitazione dell'indagato. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti.