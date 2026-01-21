Grosseto, sposo arrestato durante il matrimonio

Il 20enne era ricercato per una rapina commessa a Civitavecchia nel 2023
Matrimonio con sorpresa a Grosseto. Lo arrestano mentre si sposa. Doveva essere il giorno più bello della sua vita ma appena si è scambiato le fedi con la consorte si è ritrovato davanti i carabinieri che gli hanno messo le manette per una rapina commessa a Civitavecchia nel 2023.
Il ventenne, originario della Tunisia, si era presentato in Comune a Grosseto per convolare a nozze con una coetanea della Maremma che aspetta un bambino. La giovane coppia sognava questo momento da tempo. Lo sposo non sapeva però che sulla sua testa pendesse un ordine di esecuzione per una rapina commessa a Civitavecchia. A incastrarlo sono state le pubblicazioni del matrimonio, obbligatorie per legge.
I carabinieri martedì mattina sono arrivati in Comune, hanno visto i due innamorati pronti a sposarsi e così hanno deciso di farli prima sposare. Ma una volta finite le celebrazioni sono scattate le manette. Festa di matrimonio per il momento rinviata.