Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Incastrato dalle pubblicazioni

Grosseto, sposo arrestato durante il matrimonio

Il 20enne era ricercato per una rapina commessa a Civitavecchia nel 2023

21 Gen 2026 - 10:32
© Istockphoto

© Istockphoto

Matrimonio con sorpresa a Grosseto. Lo arrestano mentre si sposa. Doveva essere il giorno più bello della sua vita ma appena si è scambiato le fedi con la consorte si è ritrovato davanti i carabinieri che gli hanno messo le manette per una rapina commessa a Civitavecchia nel 2023. 

Incastrato dalle pubblicazioni

 Il ventenne, originario della Tunisia, si era presentato in Comune a Grosseto per convolare a nozze con una coetanea della Maremma che aspetta un bambino. La giovane coppia sognava questo momento da tempo. Lo sposo non sapeva però che sulla sua testa pendesse un ordine di esecuzione per una rapina commessa a Civitavecchia. A incastrarlo sono state le pubblicazioni del matrimonio, obbligatorie per legge. 

Il matrimonio davanti ai carabinieri

 I carabinieri martedì mattina sono arrivati in Comune, hanno visto i due innamorati pronti a sposarsi e così hanno deciso di farli prima sposare. Ma una volta finite le celebrazioni sono scattate le manette. Festa di matrimonio per il momento rinviata.

Ti potrebbe interessare

grosseto
matrimonio

Sullo stesso tema