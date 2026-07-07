In tre, completamente mascherati, si sono introdotti all'interno dell'attività poco dopo le 2.30 di notte da una finestra aperta. "Mi ero addormentato sul divano con la finestra aperta per il caldo. Mi sono svegliato perché qualcuno ha iniziato a strattonarmi con violenza", ha raccontato il 47enne a Repubblica. "Urlavano, mi chiedevano i soldi". All'interno della casa c'erano nella loro stanza le due figlie piccole, di 3 e 5 anni, e la figlia grande con la moglie in un'altra camera. Queste ultime, accorse nel salotto dopo aver sentito il frastuono, sono state bloccate dai malviventi: "Le hanno costrette a guardare mentre mi picchiavano. Continuavano a chiedermi i soldi. Non riuscivo a muovermi, non mi facevano nemmeno alzare da terra perché non la smettevano di darmi calci e pugni. Mi hanno colpito ovunque: in pancia, in testa, in faccia".