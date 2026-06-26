Studente accoltellato a Milano, il 19enne Alessandro Chiani ottiene la giustizia riparativa: cos'è e come funziona

Ha avuto accesso alla giustizia riparativa Alessandro Chiani, il 19enne condannato a 20 anni di reclusione per tentato omicidio e rapina ai danni dello studente 22enne Davide Cavallo. Quest'ultimo, accerchiato da un branco di giovanissimi, venne accoltellato e lasciato a terra mezzo morto a Milano. La giustizia riparativa è stata richiesta dall'imputato tramite il suo legale ed è stato accettato dal gup dopo che Cavallo - che ha riportato una lesione permanente con seri rischi di invalidità - ha perdonato i suoi aggressori e si è reso disponibile a partecipare in prima persona al percorso.