Napoli, disabile gambizzato per un like sui social: fermato giovane

La polizia di Napoli ha notificato un provvedimento di fermo nei confronti di un giovane che alcuni giorni fa, nel quartiere Arenaccia della città partenopea, per futili motivi avrebbe sparato all'unica gamba rimasta a un 29enne disabile che ora rischia la sedia a rotelle. Il ragazzo, legato da vincoli di parentela a un presunto affiliato alla criminalità organizzata locale, in presenza del suo avvocato ha confermato agli investigatori di avere sparato al disabile per vendicarsi di un like che la vittima aveva apposto al profilo social della sua fidanzata. Dopo essere stato ascoltato, la polizia ha disposto nei suoi confronti un provvedimento precautelare contestando i reati di porto e detenzione illegale d'arma da fuoco, lesioni gravi e rapina. Dopo che avrebbe esploso il colpo d'arma da fuoco, infatti, il ragazzo, che sarebbe stato in sella a uno scooter in compagnia di un altro giovane, si sarebbe impossessato del cellulare del disabile, restituito dopo una trattativa.