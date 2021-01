Gambizzato nel Napoletano, gara di solidarietà per aiutare Gaetano Barbuto a tornare a camminare

Gaetano Barbuto Ferraiuolo la sera del 20 settembre era in giro in macchina con un amico a Sant'Antimo, nel Napoletano. In un attimo la vita del 21enne è cambiata. Tre malviventi, dopo un litigio nel traffico, lo hanno affiancato e gli hanno scaricato contro sette colpi di pistola, sei dei quali lo hanno colpito alle gambe. L'infezione ha costretto i medici ad amputarle. Gaetano si è svegliato due settimane dopo dal coma, senza gli arti inferiori. Ora è partita una raccolta fondi per consentirgli l'impianto di due gambe bioniche.