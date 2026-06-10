Banda del buco, i tunnel venduti a peso d'oro e i grandi colpi: ecco chi sono i banditi

L'ultimo grande colpo della banda del buco è sicuramente quello alla filiale Crédit Agricole al Vomero il 16 aprile 2026. Tra i sei e i nove banditi sono sbucati dal pavimento in pieno giorno, prendendo in ostaggio 25 persone e svuotando almeno 40 cassette di sicurezza. Prima che la polizia potesse fare irruzione, i banditi sono svaniti nel nulla calandosi in un tunnel lungo 12 metri e profondo 4,5 metri, collegato alla rete fognaria. Sei anni fa, a Milano ma sempre in una filiale della medesima banca, sette banditi provenienti da Giugliano hanno scavato un tunnel di circa 600 metri attraverso la rete fognaria che collegava un covo sotterraneo in via Montepulciano fino al caveau della banca. Dopo aver sventrato il pavimento del caveau e sono fuggiti con un bottino superiore a 1 milione di euro. I rapinatori sono stati poi catturati mesi dopo.