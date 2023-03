Quarto (Napoli), la casa sventrata dalla banda del buco

Banda del buco in azione a Quarto, a Napoli. Una casa è stata sventrata da cinque malviventi, che, prima hanno cercato di entrare dalla finestra e dalla porta e non riuscendoci, hanno deciso d'irrompere attraverso il muro.

"Penso che ci stavano pedinando per capire i nostri orari. - racconta Raffaele, il proprietario di casa - Sono entrati dal buco che hanno creato e poi sono usciti dal portone d'ingresso come se nulla fosse. Hanno divelto la cassaforte e se la sono portata via, sradicandola dal muro. I vicini di casa hanno sentito martellare, ma l'isolamento della casa ha impedito che i vicini sentissero e molti hanno paura".

La zona è da tempo terreno di caccia dei ladri, ma molte vittime di furti non hanno denunciato per paura. "I ladri sono riusciti ad agire nel giro di mezz'ora - continua Raffaele - per questo penso che sapevano dove si trovava la cassaforte e, soprattutto, che in quel momento non ci fosse nessuno".

"La casa è inagibile e per ora sono costretto a vivere da mio fratello - conclude Raffaele - spero di poter rientrare al più presto".