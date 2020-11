Rapina in banca a Milano, attacco a una filiale del Credit Agricole | Caccia all'uomo, i banditi in fuga nelle fogne

Rapina all'agenzia di Credit Agricole in piazza Ascoli a Milano . La polizia ha circondato la filiale e bloccato la piazza. I rapinatori erano armati di pistola : asserragliati in un primo tempo all'interno con alcuni dipendenti della banca, sono poi fuggiti nelle fogne . Sì è scatenata una imponente caccia all'uomo da parte della polizia.

Portate via le cassette di sicurezza - Secondo le ricostruzioni degli investigatori, i rapinatori sono entrati nella filiale del Credit Agricole, all'angolo tra piazza Ascoli e via Stoppani, attraverso un buco scavato da un palazzo adiacente. La polizia sta dunque controllando gli edifici attorno alla filiale presa di mira. Una volta all'interno, i banditi hanno sorpreso il direttore e due impiegate a cui, sotto la minaccia delle armi, hanno ordinato di consegnare i contanti. Hanno potuto prendere solo quello che c'era nelle cassette di sicurezza perché la cassaforte ha l'apertura temporizzata. Sembra che i rapinatori fossero sei. Non sono stati esplosi colpi di pistola e nessuno è stato ferito. I banditi hanno solo attivato un estintore per creare un diversivo col fumo e fuggire. Non c'è stato tempo né modo per avviare trattative con la polizia.

Il direttore della banca: "Ho urlato e una collega è scappata" - "Sono entrati dai sotterranei, tenendo del ghiaccio sulla nuca - racconta il direttore della filiale -. Eravamo in tre all'interno dell'agenzia quando mi sono accorto. Ho subito urlato 'c'è una rapina' e una collega è riuscita a scappare. C'è stata una breve colluttazione ma non hanno inferito su di me",

Gli uomini del 118 stanno facendo accertamenti su alcuni dipendenti che si trovavano all'interno della banca durante l'assalto e che non sono stati feriti. All'esterno sono arrivate una decina di auto della polizia che hanno predisposto un'area di sicurezza per evitare rischi per i passanti. Sul posto sono state inviate anche ambulanze a titolo precauzionale. Traffico in tilt nell'area, con diversi bus e tram fermi ai lati della piazza.