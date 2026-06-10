Sono ormai quasi due mesi che dei rapinatori della filiale di Crédit Agricole ancora non si sa nulla. È noto il capo d'accusa - rapina aggravata e sequestro di persona - ma non chi siano e dove si trovino. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il colpo sarebbe iniziato intorno alle 12: in tre con il volto coperto sono entrati in banca dall'ingresso principale, dopo essere arrivati verosimilmente in auto. All'interno sono spuntati altri banditi grazie a un buco di circa un metro di diametro praticato dalle fogne. Secondo le testimonianze, sarebbero stati almeno sei - anche se qualcuno dice nove - con due in possesso di pistole, poi rivelatesi finte. Senza minacce, i banditi hanno raggruppato i presenti in un ufficio, 25 persone in tutto tra dipendenti e clienti. Poi sono entrati nel caveau - non è ancora chiaro se costringendo qualcuno ad aprirlo - e con attrezzi da scasso hanno divelto a mano decine e decine di cassette di sicurezza, razziando tutto quello che trovavano all'interno. Stando ad alcune ricostruzioni, è possibile che la banda abbia usato un basista all'interno della filiale per ottenere informazioni cruciali sulla filiale.