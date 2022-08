Roma, scavano un tunnel e restano incastrati sotto terra: soccorsi dai vigili del fuoco

Tre sono state soccorse e fermate dai carabinieri mentre una quarta risulta ancora bloccata, a circa 5 metri di profondità. Non è ancora chiaro per quale motivo stessero scavando un tunnel: una delle ipotesi è che in questo modo volessero raggiungere il caveau di una banca, distante 300 metri.

Al lavoro da ore -

Sono stati i tre salvati a chiedere aiuto nel momento in cui a un certo punto la galleria ha iniziato a cedere. I tre salvati sono stati anche fermati. I vigili del fuoco, con l'aiuto degli specialisti del Saf, Usar e del "Carro Crolli, sono al lavoro da diverse ore per recuperare la quarta persona rimasta bloccata sotto terra. Lo scavo parte dal pavimento di un locale commerciale e resta da valutare se le persone che stavano lavorando a questo tunnel volessero effettivamente mettere a segno un colpo in qualche attività privata o pubblica della zona. Come detto, in via Innocenzo XI si trova anche una banca.