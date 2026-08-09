Torino, vede il ladro in casa grazie alle telecamere da remoto e lo fa arrestare

Ha visto uno sconosciuto che si aggirava in casa sua grazie alle telecamere collegate da remoto e ha subito dato l'allarme, facendolo arrestare. È successo a Trofarello, in provincia di Torino. I carabinieri si sono immediatamente recati nell'abitazione dell'uomo dopo la segnalazione al 112. Il malvivente ha cercato di fuggire in sella a una moto, dando vita a un inseguimento: dopo quattro chilometri è stato bloccato e arrestato. Si tratta di un italiano di 41 anni.