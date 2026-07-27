Salerno, denuncia furto in pizzeria e diffonde le immagini del ladro: "Così nascono episodi estremi come il caso Roggero"

Il furto si sarebbe verificato nella notte fra venerdì 24 e sabato 25 luglio, intorno alle 2. Un giovane, a volto semicoperto, ha utilizzato un contenitore per la raccolta differenziata del vetro per raggiungere una finestra e calarsi all'interno della pizzeria, con l'obiettivo di portare via l'incasso della serata. Incasso che non sarebbe stato più di qualche moneta. L'autore del furto avrebbe raccolto il bottino e sarebbe poi uscito senza arrecare danni al locale.