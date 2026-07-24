Mario Roggero a Bollate incontra Bossetti e presto avrà un lavoro

La vita in carcere e l'incontro con Bossetti - "Diciamo che sta prendendo confidenza con la vita carceraria - rivela il suo legale Stefano Marcolini a "Libero" - certo spera e speriamo che rimanga il minor tempo possibile, ma intanto si sta ambientando”. A breve dovrebbe essere inserito in un'attività lavorativa nell'area della contabilità, una delle opportunità offerte dal carcere milanese per favorire il reinserimento dei detenuti. Le giornate scorrono tra letture, scrittura e lunghe ore trascorse nella biblioteca dell'istituto, che mette a disposizione oltre 16mila volumi. Qui sta conoscendo molte persone, rivela "Libero", come Massimo Bossetti, condannato in via definitiva per l'omicidio di Yara Gambirasio, e Fabio Savi, componente della banda della Uno Bianca.