Roggero, la video-ricostruzione dei consulenti della difesa dei momenti della rapina

Dopo un primo stordimento, uno dei malviventi avrebbe puntato la pistola raccolta da terra in faccia al gioielliere avviando un conto alla rovescia condito da minacce di morte. "La ricostruzione è importante perché spiega in quale stato d'animo via via crescendo si viene a portare Roggero", prosegue il consulente Vinardi che poi sottolinea l'importanza del terzo istante non colto dalle telecamere del negozio. "I rapinatori chiedono a Roggero dove tiene i soldi, lui si reca ad aprire la cassa e in quel momento uno di loro decide di percuotere per la seconda volta la signora". La scena viene catturata dalle immagini di videosorveglianza che immortalano, nella zona d'ombra, la moglie di Roggero barcollante e prossima a cadere all'indietro. Secondo l'esperto forense, il secondo pugno alla moglie è fondamentale perché spiega lo stato d'animo pochi istanti prima dell'inseguimento e della sparatoria.