Cuneo, uccise due rapinatori: il gioielliere Mario Roggero condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere

È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione. I giudici hanno rigettato il ricorso presentato dal difensore dell'imputato. Roggero, uccise due rapinatori, il 58enne Giuseppe Mazzarino e il 44enne Andrea Spinelli, dopo l'assalto al suo negozio. L'autista della banda, Alessandro Modica, fu ferito e riuscì a salvarsi. Sia nel processo di primo grado ad Asti che in appello i giudici avevano respinto la legittima difesa invocata dall'imputato in forma putativa. Roggero inseguì nel parcheggio i banditi, armati di una pistola giocattolo e di un coltello, dopo che la rapina era già terminata, sparando una serie di colpi con la sua pistola contro la loro auto. Il leader della Lega Matteo Salvini non ci sta e avvisa: "In tanti, in tantissimi stiamo con Mario Roggero. Chiediamo la grazia per lui!", annunciando che l'appello sarà rivolto direttamente al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.