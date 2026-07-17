Mario Roggero non riesce a trattenere le lacrime alle porte del carcere

Non riesce a trattenere le lacrime Mario Roggero, l'ex gioielliere di Grinzane Cavour, arrivato al carcere di Bollate per iniziare a scontare la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione. Poco prima di varcare i cancelli dell'istituto penitenziario, Roggero si è sfogato davanti ai giornalisti: "Non sono mai andato in carcere, bisognerebbe vedere bene come sono andate le cose". La condanna è diventata definitiva per l'uccisione di due rapinatori dopo l'assalto alla sua gioielleria avvenuto nel 2021.