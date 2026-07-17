L'arrivo a bollate

Mario Roggero non riesce a trattenere le lacrime alle porte del carcere

Il gioielliere deve scontare la pena di 14 anni e 9 mesi: "Non sono mai andato in carcere"

17 Lug 2026 - 18:56
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Non riesce a trattenere le lacrime Mario Roggero, l'ex gioielliere di Grinzane Cavour, arrivato al carcere di Bollate per iniziare a scontare la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione. Poco prima di varcare i cancelli dell'istituto penitenziario, Roggero si è sfogato davanti ai giornalisti: "Non sono mai andato in carcere, bisognerebbe vedere bene come sono andate le cose". La condanna è diventata definitiva per l'uccisione di due rapinatori dopo l'assalto alla sua gioielleria avvenuto nel 2021.

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