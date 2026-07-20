Caso Mario Roggero, sequestrati 50mila euro su un conto estero del gioielliere e della moglie

La Procura generale di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50mila euro su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero e alla moglie, Mariangela Sandrone. Il provvedimento è stato adottato a garanzia delle spese di giustizia successive alla condanna definitiva del gioielliere. La notizia è stata resa nota dalla stessa Procura generale attraverso un comunicato, diffuso per "chiarire la questione indicata genericamente in 'risarcimento danni'". Roggero è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo una rapina avvenuta nel 2021 nel Cuneese.