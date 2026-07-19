Mario Roggero, i dubbi di Giorgia Meloni: "Chi può giudicare il suo trauma? Era entrato in modalità combattimento"

"Chi è in grado di giudicare il dolore, il trauma, lo stress e la paura di quest’uomo? Siamo sicuri che in quel momento fosse capace di intendere?". In un caso come quello di Mario Roggero, che sta spaccando l'opinione pubblica, la premier Giorgia Meloni ha deciso di intervenire con una serie di interrogativi. Di provocazioni, di dubbi o di elementi che - sebbene non siano ancora state pubblicate le motivazioni della sentenza di condanna del gioielliere - per lei è difficile comprendere. In un colloqui con il Corriere della Sera, la leader italiana ha anche sottolineato il "problema della proporzionalità delle pene". E sulla pratica di grazia per Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso fuori dalla sua attività due rapinatori, ha rivelato: "Ma certo, ho detto io [a Nordio] di andare avanti".