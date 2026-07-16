"È stata applicata la legge? Probabilmente sì. È giusto? Per me no", ha scritto Crosetto su X. Secondo il ministro, la legge "non è e non può essere sventolata per giustificare l'impossibilità di un magistrato di analizzare i fatti nella loro totalità" e di tenere conto anche degli elementi non espressamente previsti dalle norme. "Ciò che è accaduto a Mario Roggero è ingiusto, incomprensibile e anche difficile da accettare", ha aggiunto il ministro. "Penso vada esperita ogni possibilità perché possa tornare a casa".



Tajani invoca il perdono della società - Posizione condivida dal ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani: "Aderisco alla proposta dei gruppi parlamentari di Forza Italia e degli altri partiti del centrodestra e del presidente della Regione Piemonte Cirio di chiedere la grazia per Mario Roggero", ha affermato. "È un uomo che ha sbagliato, ma è stato vittima di tante aggressioni ed è intervenuto per difendere la propria famiglia. Credo quindi che meriti il perdono da parte della società", ha aggiunto Tajani. "Poi sarà ovviamente il presidente della Repubblica a decidere, ma ritengo sia giusto compiere questo passo", ha concluso.



Il commento del fratello - "Mio fratello è certamente provato, ma sempre resiliente. Il suo ultimo video, trasmesso anche alla tv, riassume tutto. Tanti si sono mossi per la richiesta di grazia e di questo lui è estremamente riconoscente", ha detto all'Ansa Dante Roggero, il fratello di Mario.