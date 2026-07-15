I giudici hanno rigettato il ricorso presentato dal difensore dell'imputato. Roggero, uccise due rapinatori, il 58enne Giuseppe Mazzarino e il 44enne Andrea Spinelli, dopo l'assalto al suo negozio. L'autista della banda, Alessandro Modica, fu ferito e riuscì a salvarsi. Sia nel processo di primo grado ad Asti che in appello i giudici avevano respinto la legittima difesa invocata dall'imputato in forma putativa. Roggero inseguì nel parcheggio i banditi, armati di una pistola giocattolo e di un coltello, dopo che la rapina era già terminata, sparando una serie di colpi con la sua pistola contro la loro auto. "L'azione aggressiva da parte dei rapinatori era totalmente conclusa" avevano scritto i giudici di appello nelle motivazioni della sentenza.