Cuneo, uccise due rapinatori: gioielliere condannato in appello, ma pena ridotta

"I giudici non hanno avuto coraggio", ha dichiarato Mario Roggero. Dai 17 anni inflitti in primo grado si è passato a 14 e 10 mesi di reclusione
© Ansa
È stata confermata in appello la condanna pronunciata nei confronti di Mario Roggero, il gioielliere che il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo a Grinzane Cavour (Cuneo). La pena è stata ridotta a 14 anni e 10 mesi di carcere, mentre in primo grado ad Asti erano stati inflitti 17 anni di reclusione.
"Aspettiamo di leggere le motivazioni della sentenza, poi vedremo cosa succederà in Cassazione", ha dichiarato Mario Roggero. "I giudici non hanno avuto coraggio. È stata legittima difesa, se il rapinatore non avesse alzato l'arma non avrei sparato. Le vere vittime siamo noi, nessuno dei familiari ha chiesto scusa per avere un figlio degenere".