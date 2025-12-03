Cuneo, uccise due rapinatori: gioielliere condannato in appello, ma pena ridotta

"Aspettiamo di leggere le motivazioni della sentenza, poi vedremo cosa succederà in Cassazione", ha dichiarato Mario Roggero. "I giudici non hanno avuto coraggio. È stata legittima difesa, se il rapinatore non avesse alzato l'arma non avrei sparato. Le vere vittime siamo noi, nessuno dei familiari ha chiesto scusa per avere un figlio degenere".