Cronaca
14 ANNI E 10 MESI

Cuneo, uccise due rapinatori: gioielliere condannato in appello, ma pena ridotta

"I giudici non hanno avuto coraggio", ha dichiarato Mario Roggero. Dai 17 anni inflitti in primo grado si è passato a 14 e 10 mesi di reclusione

03 Dic 2025 - 17:38
© Ansa

© Ansa

È stata confermata in appello la condanna pronunciata nei confronti di Mario Roggero, il gioielliere che il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo a Grinzane Cavour (Cuneo). La pena è stata ridotta a 14 anni e 10 mesi di carcere, mentre in primo grado ad Asti erano stati inflitti 17 anni di reclusione.

Il gioielliere condannato: "I giudici non hanno avuto coraggio"

 "Aspettiamo di leggere le motivazioni della sentenza, poi vedremo cosa succederà in Cassazione", ha dichiarato Mario Roggero. "I giudici non hanno avuto coraggio. È stata legittima difesa, se il rapinatore non avesse alzato l'arma non avrei sparato. Le vere vittime siamo noi, nessuno dei familiari ha chiesto scusa per avere un figlio degenere".

