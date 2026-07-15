Condanna del gioielliere che uccise due ladri: cosa dice la legge sulla legittima difesa e quando sfocia in reato
Il concetto di legittima difesa torna al centro del dibattito pubblico ogni volta che un fatto di cronaca coinvolge una vittima che reagisce a un'aggressione. Ma cosa prevede realmente la normativa italiana, e quali sono i confini entro cui la reazione resta lecita?
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Fin dove può spingersi la difesa personale prima di trasformarsi essa stessa in reato? La domanda è tornata prepotentemente al centro del dibattito dopo i fatti del 2021 di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo e la condanna definitiva del gioielliere Mario Roggero a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori. La materia, in Italia, è tutt'altro che vaga sulla carta, ma la sua applicazione concreta resta affidata quasi sempre alla valutazione dei giudici, caso per caso.
La norma di riferimento
Il fondamento giuridico della legittima difesa in Italia è l'articolo 52 del codice penale. La norma nasce come una forma di autotutela che l'ordinamento riconosce al cittadino nei momenti in cui l'intervento delle forze dell'ordine non può arrivare in tempo utile: uno spazio residuale, non un diritto illimitato a farsi giustizia da sé.
Nel 2019, durante il primo governo Conte e con Matteo Salvini al Viminale, la norma è stata modificata con l'obiettivo dichiarato di ampliare le tutele per chi si difende, soprattutto all'interno della propria abitazione o del proprio esercizio commerciale. La riforma ha introdotto anche la formula, molto discussa e spesso citata in modo semplificato dal dibattito pubblico, secondo cui la difesa sarebbe "sempre legittima": un'espressione che però, nella pratica applicativa, non ha eliminato i paletti previsti dalla legge.
Le condizioni che rendono legittima la reazione
Perché una reazione possa essere considerata legittima difesa, la giurisprudenza individua alcuni requisiti che devono sussistere contemporaneamente.
Il primo riguarda la natura della minaccia: deve trattarsi di un'aggressione ingiusta, rivolta contro la persona o contro i suoi beni. Non basta però che il pericolo sia astratto o passato: deve essere concreto e attuale, cioè in corso nel momento in cui scatta la reazione, oppure imminente. Una minaccia già conclusa, o che si è esaurita, non giustifica più una risposta difensiva.
Il secondo requisito è la proporzionalità. Anche quando esiste un pericolo reale, la reazione deve restare commisurata alla gravità della minaccia subita. È questo il punto su cui, nella pratica, si concentra la maggior parte delle valutazioni dei tribunali: l'accertamento dei fatti resta decisivo, e la proporzione tra offesa e difesa non è mai automatica, ma va sempre verificata caso per caso.
Esiste infine una terza condizione, introdotta per tutelare chi si trova in una situazione di particolare fragilità psicologica: la legge esclude la punibilità di chi agisce in stato di grave turbamento, causato dalla pericolosità della situazione in atto, o in condizioni di minorata difesa.
Quando la difesa diventa eccesso
Quando manca anche solo uno di questi elementi (imminenza del pericolo, proporzionalità, assenza di un turbamento riconosciuto) la reazione può configurare un eccesso colposo di legittima difesa, che è comunque penalmente rilevante. È la linea sottile su cui si giocano molti dei casi giudiziari più discussi: episodi in cui la minaccia iniziale era reale, ma la risposta della vittima è arrivata quando il pericolo non sussisteva più, per esempio perché l'aggressore era già in fuga o non più in condizione di nuocere.