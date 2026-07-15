Condanna del gioielliere che uccise due ladri: cosa dice la legge sulla legittima difesa e quando sfocia in reato

Nel 2019, durante il primo governo Conte e con Matteo Salvini al Viminale, la norma è stata modificata con l'obiettivo dichiarato di ampliare le tutele per chi si difende, soprattutto all'interno della propria abitazione o del proprio esercizio commerciale. La riforma ha introdotto anche la formula, molto discussa e spesso citata in modo semplificato dal dibattito pubblico, secondo cui la difesa sarebbe "sempre legittima": un'espressione che però, nella pratica applicativa, non ha eliminato i paletti previsti dalla legge.