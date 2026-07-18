Salvini oltre un'ora in carcere da Mario Roggero: "Può rimettersi in gioco"

"Sarei orgoglioso di candidarlo a rappresentare gli italiani". Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini, lasciando il carcere di Bollate dopo oltre un'ora e mezza di visita a Mario Roggero da lui considerato "un nonno, un padre e un marito di 72 anni in carcere per essersi difeso". "La moglie - ha sottolineato fra l'altro- ha fatto molto bene a chiedere per lui la grazia al presidente della Repubblica che la valuterà nei tempi e nei modi opportuni". In ogni caso, "è un uomo - ha detto Salvini di Roggero- che non merita di scontare la sua pena in carcere".