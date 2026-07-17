DOPO LA CONDANNA DEFINITIVA A 14 ANNI E 9 MESI Mario Roggero in carcere a Bollate: "Mattarella ha graziato uno scafista e la Minetti, si metta una mano sulla coscienza | Con il senno di poi sono pentito, ma ho avuto paura"

La moglie del gioielliere ha presentato una richiesta di grazia. "Me l'aspetto - ha detto il 72enne prima di costituirsi -. Ho subìto un'ingiustizia ma ho speranza. Delinquenti impuniti e risarciti, per loro è il massimo"