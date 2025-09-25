Grazia, chi può ottenerla e chi decide: regole, costi e curiosità sull'istituto giuridico

L'iter istruttorio e le tempistiche

Il magistrato di sorveglianza, quando coinvolto, raccoglie informazioni sulla condotta e sulla situazione del detenuto, trasmettendo un parere motivato al Ministero. Quest'ultimo esamina l'istanza e la sottopone al Capo dello Stato. L'iter non ha una durata prestabilita e può richiedere mesi, anche in ragione delle verifiche necessarie.

Il decreto di concessione richiede la firma del Presidente e la controfirma del Ministro della Giustizia. La Corte costituzionale ha chiarito che, pur essendo coinvolto il governo, la decisione resta un atto sostanzialmente presidenziale.