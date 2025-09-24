Quirinale: Mattarella concede la grazia a 4 condannati

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato quattro decreti di grazia, in ordine ai quali il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha formulato avviso favorevole. Le quattro persone interessate dal provvedimento di clemenza sono Gabriele Finotello, Massimo Zen, Patrizia Attinà e Ancuta Strimbu. Finotello era stato condannato a nove anni e quattro mesi per omicidio volontario del padre: si è tenuto conto del contesto e dei ripetuti atti di violenza e minaccia da parte della vittima nei confronti dei familiari. Zen, condannato a nove anni e sei mesi per omicidio volontario, uccise con un colpo di pistola un ladro che stava fuggendo in auto con due complici dopo un colpo. Attinà era stata invece condannata alla pena complessiva di due anni, otto mesi per i reati di furto ed estorsione. Mentre Strimbu aveva ricevuto una condanna a nove anni, sette mesi per estorsione e violazione della disciplina in tema di sostanze stupefacenti.