Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
A 35 anni dall'attentato

Mafia, Mattarella ricorda il giudice Livatino: "Autentico testimone dei valori della Repubblica"

21 Set 2025 - 11:45
© Ansa

© Ansa

"Il 21 settembre richiama alla memoria il vile attentato di mafia in cui, trentacinque anni fa, perse la vita il magistrato Rosario Livatino. È un anniversario che interpella, con forza, le coscienze di quanti hanno a cuore la difesa della nostra convivenza civile. Autentico testimone dei valori della Repubblica, il giudice Livatino ha, senza esitazioni, speso la propria vita per affermare i principi dello Stato di diritto contro la cultura della violenza e della sopraffazione". Lo ha dichiarato in una nota il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Fare memoria del suo esempio significa rinnovare l'impegno a cui tutti siamo chiamati per affermare istituzioni a servizio della dignità della persona, contro ogni forma di criminalità e soperchieria", ha aggiunto il Capo dello Stato.

rosario livatino
sergio mattarella
mafia

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri