Mattarella: "Uccidere i giornalisti è uccidere le nostre libertà"

"Lo animava un forte senso di giustizia sociale che si nutriva di legalità", ha detto ancora Mattarella a proposito di Siani. "Il suo impegno di cronista ne Il Mattino e nelle altre testate con cui ha collaborato era strettamente legato a valori di umanità e di civismo. Far conoscere la realtà criminale che la camorra voleva occultare era un modo per tentare di liberare il territorio dallo strangolamento operato dalle attività illegali che ne opprimono vita e sviluppo. Le verità raccontate sono state la ragione della spietata rappresaglia. Il percorso giudiziario, che ha portato alle condanne di esecutori e mandanti, mostra una volta di più che gli assassini mafiosi possono essere colpiti", ha concluso il presidente della Repubblica.