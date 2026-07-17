Mario Roggero, l'avvocato Caiazza: "Il risarcimento è inevitabile. La norma del Governo? Così è incostituzionale"

Nel caso Roggero la legittima difesa è stata esclusa perché, secondo i giudici, la rapina era terminata e i rapinatori si stavano allontanando. Quanto è importante questa circostanza per capire perché sia sorto il diritto al risarcimento?

È una circostanza decisiva perché è esattamente la ragione per la quale è stata esclusa la scriminante della legittima difesa. La rapina si era conclusa, non poteva esservi più "l'attualità del pericolo" per la vita di Roggero o dei suoi familiari, né alcuna proporzionalità della reazione rispetto all'offesa ricevuta.

